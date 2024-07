Ver.di-Protest mit Auswirkungen auf Commerzbank

Betroffen davon wird voraussichtlich auch die Mülheimer Filiale in der Althofstraße sein. Kunden müssten sich zu Monatsbeginn auf längere Bearbeitungszeiten einstellen. Die Streikenden sind aufgerufen, zu einer großen Demo noch Düsseldorf zu kommen. Die Gewerkschaft will so noch einmal den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert für die rund 140.000 Beschäftigten im privaten Bankgewerbe u.a. 12,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro.