Verdächtige nach Duisburger Messerattacke in Haft

Drei Beteiligte im Alter zwischen 16 und 22 Jahren wurden schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft wurde eine Mordkommission eingerichtet. Zwei Tatverdächtige - 15 und 18 Jahre alt - konnten noch am Abend festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Beide sitzen schon in Untersuchungshaft. Was den Streit ausgelöst hat, ist laut Polizei bislang unklar. Hinweise, dass die Gruppen zu verfeindeten kriminellen Clans gehören, gebe es bislang nicht.