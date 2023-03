Verdacht: Bestechung bei Immobiliengigant

Offenbar geht es um Unregelmäßigkeiten und Korruption bei der Vergabe von Aufträgen an Handwerker. Der Verdacht steht im Raum, dass Mitarbeiter sich haben bestechen lassen. Vonovia gilt als größter Immobilienkontern in Deutschland. Er vermietet auch bei uns in Mülheim Wohnungen. Die Staatsanwaltschaft will zurzeit keine weiteren Details zu den Ermittlungen preisgeben.