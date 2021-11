Verdacht auf "Omikron" in Essen

Neben Essen gibt es einen weiteren NRW-Verdachtsfall in Düsseldorf. Beide werden jetzt genauestens überprüft. Die Gesundheitsämter in NRW sind darüber informiert, dass auch vollständig Geimpfte in Quarantäne müssen, wenn sie Kontakt zu einer Person mit der Omikron-Variante hatten, so das NRW-Gesundheitsministerium. Ziel ist es, dass die Virusvariante sich nicht weiter ausbreitet oder das zumindest nicht so schnell tut. Ob sich der Verdacht auf die Mutante in Essen bestätigt, klärt sich heute im Laufe des Tages. Welche Auswirkungen die Virusvariante, ist aktuell noch nicht klar. Es besteht die Sorge, dass die Corona-Impfstoffe gegen Omikron nicht so gut wirken.