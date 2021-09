Verdacht auf nicht gemeldete Arbeiter

In Styrum hat es gestern (29.9.) am frühen Morgen eine Razzia gegeben. Ordnungsamt und Polizei haben ein Haus an der Feldstraße kontrolliert. Es ging speziell um die Zustände in einer bestimmten Wohnung. Das berichtet heute die WAZ.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services