Verbotene Karnevalsparty beendet

In Speldorf haben Ordnungsamt und Polizei eine Karnevalsparty aufgelöst. In einer Wohnung waren am Wochenende zehn Personen zum Feiern zusammengekommen, heißt es. Das ist wegen der Corona-Auflagen aktuell verboten. Die Partygäste müssen jetzt mit Bußgeldern von jeweils 250 Euro rechnen. Schlimmstenfalls droht dem Veranstalter sogar eine Strafe von bis zu 5.000 Euro.

© karepa - stock.adobe.com