Veränderungen beim Cranger Weihnachtszauber

Erstmals müssen die Besucher zwei Euro Eintritt für den Weihnachtsmarkt bezahlen. Im Eintritt ist ein Euro Rabatt für eine Fahrt mit dem Riesenrad enthalten. Menschen, die mehrmals zum Weihnachtsmarkt in Crange gehen, können auch eine Dauerkarte erwerben, die wird 10 Euro kosten. Inwiefern Ermäßigungen für Kinder oder andere Personen geregelt werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Grund, warum die Menschen nun Eintritt zahlen müssen, ist das erweiterte Unterhaltungsprogramm. Zum ersten Mal gibt es eine Weihnachtsparade, die zweimal pro Woche über das Gelände zieht. 40 weihnachtliche Charaktere werden mit dabei sein, darunter zum Beispiel auch Elsa aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin". Ansonsten bleibt das Preisniveau für Glühwein, gebrannte Mandeln und andere typische Dinge auf dem Weihnachtsmarkt gleich, so der Veranstalter. In der Vergangenheit war es für viele Besucher - gerade zu Stoßzeiten - schwierig, einen Parkplatz zu finden. Deswegen wird der angrenzende Parkplatz nun vergrößert, sodass dort 400 Autos parken können.

Wegen der Energiekrise verzichtet der Veranstalter in diesem Jahr auf die Eisbahn mit dem Eisstockschießen. Die Beleuchtung des großen Weihnachtsbaumes wird nur während der Öffnungszeiten eingeschaltet.

Der Cranger Weihnachtszauber öffnet am 17. November seine Tore und geht bis zum 30. Dezember.