Navigation

Urteil: Musiklehrer wegen Missbrauchs verurteilt

Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 14:00

Ein 71-Jähriger aus Dinslaken muss für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Amtsgericht Mülheim hat den Mann jetzt (3.9.) wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt.

© Martin Möller /Funke Foto Services

Der Musiklehrer soll eine Siebenjährige während privater Klavierstunden zwei Mal missbraucht haben. Der 71-Jährige hat die Taten über seinen Anwalt eingeräumt, sagte uns die Direktorin des Amtsgerichts. Der Fall hatte in den letzten Monaten hohe Wellen geschlagen. Der Mann war wegen Kindesmissbrauchs mehrfach im Gefängnis. Trotzdem konnte er in seinem Beruf weiter arbeiten - unter geändertem Namen. Unter anderem beschäftigt war er im OGS-Bereich einer Mülheimer und einer Dinslakener Schule. Wie das möglich sein konnte, wurde vor Gericht nicht geklärt. Möglich scheint, dass der Dinslakener bei Arbeitgebern ein gefälschtes Führungszeugnis vorlegte oder dass die Vorstrafen bei der Namensänderung nicht korrekt übertragen wurden. Das Amtsgericht Mülheim verhängte zusätzlich zur Haftstrafe ein lebenslanges Berufsverbot für Tätigkeiten mit Kindern.

Weitere Meldungen

Immer mehr unerledigte Verfahren bei Staatsanwaltschaften

Panorama Täglich neue Fälle, teils komplexe Ermittlungen mit sichergestellten Daten, die ausgewertet werden müssen. Die Staatsanwaltschaften kommen kaum noch hinterher.

Aktenberge

Visa für Afghanen: Regierung verliert sehr oft vor Gericht

Politik Mehr als 2.000 Afghanen in verschiedenen Aufnahmeprogrammen warten in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland. Dutzende haben sich in Eilverfahren an Berliner Gerichte gewandt.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Argentinisches Paar gibt Raubkunst-Gemälde zurück

Panorama Der Finanzexperte der Nazis brachte das einem jüdischen Galeristen gestohlene Bild einst nach Argentinien. Seine Tochter gibt es nun zurück.

Nazi-Raubkunst in Argentinien
skyline