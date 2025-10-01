Urteil gefallen: Jugendtrainer soll lange in Haft
Veröffentlicht: Mittwoch, 01.10.2025 15:49
Das Landgericht Essen hat einen früheren Fußball-Jugendtrainer heute (1.10.) zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der 58-Jährige soll zum Schutz der Allgemeinheit anschließend unbefristet in die Sicherungsverwahrung.
Die Richter sind überzeugt, dass der Essener sechs minderjährige Jungen aus seinen Vereinen aufs Schlimmste sexuell missbraucht hat. Die Taten sollen sich in den Jahren 2008 bis 2025 abgespielt haben. In dieser Zeit hat der Verurteilte Jugendmannschaften in Oberhausen, Essen, Mülheim und Düsseldorf trainiert. Er selbst schwieg zu den Vorwürfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.