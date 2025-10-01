Urteil gefallen: Jugendtrainer soll lange in Haft

Die Richter sind überzeugt, dass der Essener sechs minderjährige Jungen aus seinen Vereinen aufs Schlimmste sexuell missbraucht hat. Die Taten sollen sich in den Jahren 2008 bis 2025 abgespielt haben. In dieser Zeit hat der Verurteilte Jugendmannschaften in Oberhausen, Essen, Mülheim und Düsseldorf trainiert. Er selbst schwieg zu den Vorwürfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.