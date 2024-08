UPDATE: Wasserschaden - Camera Obscura dicht

Montags und dienstags hat das Museum sowieso geschlossen. Auch morgen, am Mittwoch (28.8.) werden die Türen nicht öffnen können, heißt es. Die MST sagt, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird, wieder am Donnerstag regulär zu öffnen. Üblicherweise ist die Camera Obscura immer mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.





UPDATE: Auch der Ringlokschuppen nebenan beklagt sich über einen Wasserschaden. Offenbar hänge beide Ereignisse zusammen. Der Schaden sei erheblich. Der Strom habe am Sonntagabend abgestellt werden müssen. Das für diesen Samstag geplante HundertPro Festival müsse deshalb abgesagt werden. Tickets werden erstattet. Im Ringlokschuppen könnten zurzeit keine elektronischen Geräte genutzt werden. Deshalb sind wir weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar, heißt es. Voraussichtlich am 7. September soll es einen Neustart geben.