Update: Grünschnitt an der A40-Abfahrt Heimaterde ABGESAGT

Ursprungsnachricht: Die A40-Abfahrt Mülheim-Heimaterde wird in Fahrtrichtung Venlo in dieser Woche an drei Tagen gesperrt. Die Autobahn GmbH schneidet hier Sträucher und Bäume. Die Abfahrt ist heute (17.05.), Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9 bis 17 Uhr dicht. Die trockenen und heißen Sommer der letzten Jahre haben das Erkranken und Absterben von Bäumen und Flächen beschleunigt. So müssten u.a. recht viele nicht mehr standsichere Bäume entfernt werden. Bei den entfernten Gehölzen verbleiben die Wurzelstöcke in den Flächen, die in der kommenden Wachstumsperiode wieder austreiben, heißt es. Dadurch werde die Artenvielfalt gefördert.