Unwetter verschont Mülheim/ Essener von Blitz getroffen

Anders sieht es in unserer Nachbarstadt Essen aus. Hier ist ein Mensch in Kettwig vom Blitz getroffen worden. Der 56-Jährige konnte zwar vor Ort wiederbelebt werden, ist aber lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht und ist inzwischen stabil, bestätigt die Essener Feuerwehr. Außerdem haben der Starkregen und die vielen Blitze in Essen für insgesamt rund 30 Feuerwehreinsätze gesorgt. Darunter waren vollgelaufene Keller und ausgelöste Brandmeldeanlagen.