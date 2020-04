Unterricht für weitere Schüler ab Donnerstag

Die nächsten Schüler in Mülheim sollen erst nächste Woche Donnerstag wieder in die Schule gehen - nicht schon am Montag. Das hat Schulministerin Gebauer jetzt für ganz NRW angekündigt. Nachdem Anfang der Woche die Abschlussklassen zurückgekommen waren, sind als nächstes die Schüler dran, die nächstes Jahr ihren Abschluss machen und die Viertklässler.

©