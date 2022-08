Unternehmerverband lobt Lebenshilfe

371 Mitarbeiter gibt es derzeit, darunter 19 Azubis. Sie lernen in den Bereichen Heilerziehungspflegende, Kaufleute im Gesundheitswesen und „Soziale Arbeit“. Die Unternehmer würdigen den "transparenten Weg" in der Ausbildung. Die Azubis werden angeregt, eigenständig Lösungen zu entwickeln. Beispielsweise gehört eine offene Fehler- und Feedbackkultur zur Unternehmensphilosophie, heißt es. Darüber hinaus habe das Unternehmen die Zahl seiner Ausbildungsplätze trotz herausfordernder Zeiten noch einmal erhöhen können. Als Anerkennung gab es jetzt die Urkunde „AusgezeichnetAusbilden!“. Mit dem Preis will der Verband Unternehmen würdigen, die sich im Kampf gegen Fachkräftemangel besonders hervortun.