Unternehmen müssen digitaler werden

Alle Unternehmen seien sich einig, dass das Thema Digitalisierung für ihre Zukunft eine wichtige Rolle spiele. Jedoch: 67 Prozent der Unternehmen in NRW geben sich selbst die Schulnote "befriedigend" oder schlechter. Hier habe sich im Vergleich zum Jahr 2021 nichts verändert. Die Corona-Pandemie hätte einen kleinen Schub bei der digitalen Kommunikation gegeben, hätte aber nicht dazu beigetragen, dass sich nachhaltig etwas geändert hat.

Herausforderungen gibt es vor allem in den Bereichen Zeit, Geld und Personal. Viele Unternehmen haben angegeben, dass ihnen die Zeit fehle, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Außerdem sei die finanzielle Situation bei vielen Unternehmen durch die verschiedenen Krisen in den letzten Jahren angespannt. Beim Personal mangele es, wie in so vielen Bereichen, an Fachkräften.

Ein zusätzliches Problem seien die häufig immer noch schlechten Internetverbindungen. Ungefähr jedes fünfte Unternehmen gibt an, nicht immer Zugriff auf ein schnelles Internet zu haben. Sechs Prozent hätten gar keine schnelle Internetverbindung. Seit 2020 gibt es hier eine Besserung: Da hatten noch rund 25 Prozent angegeben, über gar kein schnelles Internet zu verfügen.