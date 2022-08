Unterlassene Hilfeleistung auf der A40

Laut Autobahnpolizei befand sich der Fahrer halb sitzend, halb liegend vor der offenen Fahrertür in der Sommerhitze. Er hielt einen Zettel mit "112" hoch. Laut Mitteilung hielt niemand an, um zu helfen. Im Nachgang hat die Autobahnpolizei ausgewertet, wie viele Leute, die vorbei gefahren sind, den Notruf gewählt haben. Ergebnis: Eine Autofahrerin. Erst Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Mülheim kümmerten sich um den Mann, der offenbar in Atemnot oder Herzbeschwerden hatte. Der LKW-Fahrer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Wie es ihm geht, ist derzeit unklar.