Sprühnebler sind dünne Schläuche mit kleinen Düsen, die an einem Balken oder einer Leine befestigt werden. Über einen angeschlossenen Wasserschlauch erzeugen sie einen feinen Wassernebel, der für Abkühlung sorgt. In diesem Artikel beschreiben wir, weshalb Sprühnebler eine Möglichkeit sind, sich gut und schnell abzukühlen.

Hier für den Artikel klicken

So schwer sind NRW-Städte von Hitze betroffen

Unsere Kollegen der dpa haben verschiedene Städte in NRW und Deutschland analysiert und miteinander auf die Betroffenheit bei Hitze verglichen. In der Grafik könnt ihr euch die jeweiligen Städte raussuchen und anklicken. Fakt ist: In anderen Bundesländern ist es offensichtlich deutlich schlimmer als bei uns.

Weitere Kühl-Gadgets gegen die Hitze

Der Sprühnebler ist eine Möglichkeit, sich im Sommer abzukühlen. In einem weiteren Artikel stellen wir euch noch andere Möglichkeiten vor.

Hier für den Artikel klicken

Die Temperaturen nehmen im Sommer 2025 wieder richtig an Fahrt auf. Temperaturen über 30 Grad sind zurzeit keine Seltenheit mehr. © picture alliance/dpa | Leonie Asendorpf Die Temperaturen nehmen im Sommer 2025 wieder richtig an Fahrt auf. Temperaturen über 30 Grad sind zurzeit keine Seltenheit mehr. © picture alliance/dpa | Leonie Asendorpf

Sport bei Hitze: So trainierst du sicher und effektiv

Viele von euch wollen auch im Sommer Sport treiben, um fit zu bleiben. Doch was muss man beachten, wenn - ausgerechnet - an Hitzetagen Sport angesagt ist. Alles zu den Themen Sport und Hitze findest du in diesem Artikel.

Hier für den Artikel klicken

Erreichbarkeit von Freibädern

Außerdem gibt es eine Grafikübersicht über die Erreichbarkeit von Freibädern in NRW und Deutschland. Wie viel Fahrzeit benötigt ihr, um zum nächsten Frei- oder Naturbad zu kommen? Für fast alle Regionen, Landkreise und Städte in unserem Bundesland gibt es dazu Daten (nur Essen und Rhede haben keine überliefert).

Autor: Joachim Schultheis