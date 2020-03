Uniklinikum Essen tanzt den Corona-Schutz-Song

Zum Rolling Stones Klassiker "(I can’t get no) Satisfaction" rocken die Ärzte die wichtigsten Regeln runter. "Schritt 1: Wasche deine Hände mehrmals am Tag. Schritt 2: Wenn du niest, bitte nicht verteilen. Benutze immer einen Ellbogen oder ein Taschentuch, damit wir keine Corona-Infektion bekommen.", heißt es in dem Song. Das Video geht schon richtig (hust) "viral". Über 33.000 Aufrufe hat es bei Instagram und die Kommentare sind auch überwiegend positiv.