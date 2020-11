Uniklinik Essen erschüttert über todbringenden Arzt

Am Freitag war bekannt geworden, dass der Oberarzt zwei Covid 19-Patienten tödliche Medikamente verabreicht haben soll. Die beiden Kranken waren 47 und 50 Jahre alt. Der Mediziner ist im Moment in Untersuchungshaft. Laut Polizei hatte er zu einem der Fälle gesagt, er habe das Leiden beenden wollen. Die Staatsanwaltschaft Essen prüft jetzt weitere Todesfälle im Umfeld des Arztes. Dabei geht es um Fälle in der Essener Klinik, aber auch in der Uniklinik Heidelberg, wo der Arzt vorher gearbeitet hat.