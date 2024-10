Giftpilze gegessen: Drei Kinder in Lebensgefahr

Sie wurden am Dienstag mit akutem Leberversagen nach Essen gebracht und warten nun auf eine Notfalltransplantation. Zwei der Kinder sind Cousins, aber ansonsten sind die Fälle unabhängig voneinander. Alle Kinder stammen nicht aus NRW, zwei von ihnen kommen aus dem Saarland. Außerdem werde der Vater eines der drei Kinder ebenfalls behandelt. Sie wurden nach Essen gebracht, weil hier eines der wenigen Lebertransplantationszentren in Deutschland ist. Schuld an der Vergiftung soll laut Medienberichten der Knollenblätterpilz gewesen sein. Der ist hochgiftig, sieht dem essbaren Champignon aber sehr ähnlich.