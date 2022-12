Uni nimmt Ersatzserver in Betrieb

Die Computer-Systeme würden vermutlich noch einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. Seit dem Wochenende sind weite Teile des Unibetriebs auf elektronischem Weg nicht mehr erreichbar. Dazu zählen Mails, Telefone sowie digitale Lern-Plattformen. Prüfungstermine wurden schon abgesagt. Davon ist z.B. die Abteilung Betriebswirtschaftslehre betroffen. Auch in der Bibliothek können z.B. E-Books derzeit nicht ausgeliehen werden. Die Techniker sind jetzt dabei, Schritt für Schritt Ersatzsysteme in Betrieb zu nehmen. Dazu zählen neue E-Mail-Server. Am Wochenende waren bislang noch unbekannte Hacker in die Server der Uni eingefallen. Zahlreiche Systeme wurden verschlüsselt. Offenbar wurde ein Lösegeld gefordert. Spezialisten der Staatsanwaltschaft Köln haben dazu geraten, darauf nicht einzugehen. Sie versuchen weiter, die Hacker aufzuspüren.