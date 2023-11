Hacker legen Kulturportale im Pott lahm

Das Portal, kurz kir, ist die größte Terminsammlung der Region und bleibt mit den Kulturnachrichten und der Datenbank der Veranstaltungsstätten weiter abgeschaltet. Kir speist auch noch viele andere Kalender in der Metropole Ruhr aus seiner Datenbank. Auch die haben jetzt Probleme. Wann die Daten wieder freigegeben werden ist laut SIT noch nicht absehbar. Der E-Mail Empfang funktioniert allerdings, deshalb weist SIT alle Kulturveranstalter daraufhin bitte weiter ihre Termine per Mail zu schicken (redaktion.kir@rvr.ruhr). Die Termine werden gesammelt und eine Auswahl davon dann in der Printausgabe von kir abgedruckt, die am 18. Dezember erscheint. Die Termine in der App kulturinfo.ruhr können im Moment zwar eingesehen, aber nicht aktualisiert werden.





Das kir-Heft und das kir-Onlineportal sind ein Angebot des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Das aktuelle Heft kann unter https://www.rvr.ruhr/service/mediathek/ kostenlos heruntergeladen werden.