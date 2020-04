Uni Duisburg-Essen druckt Sichtschutzmasken

Die Uni Duisburg-Essen stellt jetzt Sichtschutzmasken her. Das hat sie auf ihrer Homepage bekannt gegeben. Die Masken kommen aus dem 3D-Drucker. Der Drucker stellt die einzelnen Bauteile her, die dann mit einem Gummiband am Kopf befestigt werden können.

© AM Filament GmbH/ Lars Meyer