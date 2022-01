Ungeklärter Mordfall wird neu ausgewertet

Sie werten noch mal alle alten Ermittlungen aus und suchen nach neuen Ansätzen. In diesem speziellen Fall war am 21. April 2003 ein Mülheimer tot in Duisburg gefunden worden. Er lag an der Straße "Am Ruhrdeich" im Kofferraum seines Kombis und war in einen Teppich gewickelt. Seine Angehörigen hatten ihn schon länger als vermisst gemeldet. Sollte den Cold Case-Mitarbeitern etwas auffallen, könnte der Fall neu aufgerollt werden. Selbst ermitteln werden die Pensionäre aber nicht. Das würde dann die Polizei Duisburg übernehmen. Bei Mordfällen ist die Behörde zuständig, in deren Bereich der Tatort liegt.