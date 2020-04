Unfall-Taskforce hilft auch in Nachbarstädten

In der Praxis läuft es so: Die Polizei schätzt die Lage am Unfallort ein. Bei Bedarf fordert sie dann Hilfe durch die Unfalll-Taskforce an. Deren Mitglieder werden ständig fortgebildet. Außerdem arbeiten sie mit modernster Ausrüstung.

3D-Laser-Scanner

Zum Beispiel steht ihnen ein 3D-Laser-Scanner zur Verfügung, mit dem die Beamten ein Modell des Unfallortes erstellen können. Die Unfall-Taskforce der Polizei Essen/Mülheim ist ein Pilotprojekt des NRW-Innenministeriums. Es läuft seit letztem Oktober und ist erst mal auf anderthalb Jahre angelegt.