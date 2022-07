Undichtes Gas-Auto sorgte für Explosionsgefahr

Ein Auto mit Gastank hat die Mülheimer Feuerwehr in Atem gehalten. Am Nachmittag gegen 16.40 Uhr hatten Anwohner der Straße Humboldthain in Heißen einen starken Gasgeruch, sowie ein zischendes Geräusch an einem geparkten Auto gemeldet.

© Feuerwehr Mülheim