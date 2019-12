Umfrage zu Weihnachtsgeschenken

In Essen sind es bei den 12 bis 22-jährigen sogar über 80 Prozent. Je älter die Befragten waren, um so größer wurde das Umweltbewusstsein. Die meisten kaufen Ihre Geschenke im Internet, dahinter folgen Einkaufszentren. Im Schnitt geben wir im Revier zwischen 460 und 480 Euro für die Geschenke aus. Das entspricht in etwa dem Bundestrend. Jeder Zweite verschenkt zu Heiligabend Geschenkgutscheine, gefolgt von Kosmetik, Konzert- und Theaterkarten, Büchern und Schmuck. Die Fachhochschule für Ökonomie und Management in Essen hatte in den Städten jeweils knapp zweitausend Menschen befragt.