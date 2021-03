Umfrage: Verschärfung der Maßnahmen zu Ostern - richtig oder falsch?

Nach einer Marathonsitzung beim Bund-Länder-Gipfel steht fest, dass die Corona-Maßnahmen keinesfalls gelockert werden, ja sogar an Ostern deutlich verschärft werden. Deutschland soll sich eine "Ruhepause" gönnen. Der Gründonnerstag und Karsamstag werden demnach einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. "Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip #WirBleibenZuHause“, heißt es in dem Beschluss von Bund und Ländern. Nur am Karsamstag soll demnach der Lebensmittelhandel geöffnet bleiben. Private Zusammenkünfte sollen auf den eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand, jedoch maximal fünf Personen beschränkt werden. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare mit getrennten Wohnungen gelten als ein Haushalt.

Wir wollen eure Meinung in unserer Abstimmung wissen: Was haltet ihr von diesen Oster-Regeln? Stimmt jetzt ab.