Umfangreiche Sperrungen an Pfingsten

Es soll auf der hochausgelasteten Eisenbahnstrecke für mehr Qualität und mehr Flexibilität im Zugverkehr sorgen. Auf einem Abschnitt von rund 20 Kilometern hat die DB 600 Kilometer neue Kabel verlegt, 24 Kilometer Kabelkanäle gebaut und 160 Querungen für Kabel unter den Gleisen gezogen. Außerdem hat die DB 178 Signale aufgestellt und 29 Weichenantriebe erneuert. Insgesamt hat die DB rund 90 Millionen Euro für die Strecke zwischen Essen und Duisburg investiert.





Ein letztes Mal muss die Eisenbahnstrecke zwischen Essen und Duisburg in beide Richtungen für das neue ESTW gesperrt werden, bevor es in Betrieb gehen kann. In nur fünf Tagen muss die DB alle alten Signale abbauen und die neuen Signale und Weichen an die neue Technik anbinden. Außerdem werden vier neue Weichen in Mülheim-Heißen in Betrieb genommen. Sie bieten künftig mehr Fahr- und Überholmöglichkeiten auf dem Streckenabschnitt. Um sämtliche Weichen und Signale in allen denkbaren Fahroptionen zu testen, müssen noch umfangreiche sogenannte „Inbetriebnahmefahrten“ durchgeführt werden. Sie gewährleisten, dass der Zugbetrieb auf dieser wichtigen Hauptstrecke zuverlässig mit der neuen Technik funktioniert.





Um die Sperrung der Gleise bestmöglich auszunutzen, erneuert die DB drei Weichen im Duisburger Hbf und führt Arbeiten für den Bau der zwei weiteren Hilfsbrücken im Zusammenhang mit dem Tanklasterbrand auf der A 40 durch. Deshalb ist auch die A 40 vom 21.5., 21 Uhr, bis zum 26.5., 5 Uhr, für den Straßenverkehr in beiden Richtungen voll gesperrt.

Fahrplanänderungen im Zugverkehr von Freitag, 21.5., 23 Uhr, bis Mittwoch, 26.5., 5 Uhr:

Aufgrund der Inbetriebnahme werden die Gleise zwischen Duisburg und Essen voll gesperrt. Auch die Gleise zwischen Mülheim-Styrum und Oberhausen Hbf, zwischen Essen West und Bottrop stehen nicht für den Eisenbahnverkehr zur Verfügung.





Die betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) DB Regio NRW, Abellio Rail NRW GmbH, NordWestBahn und National Express setzen in Abstimmung mit der DB Netz und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) weitestgehend die aus den vergangenen Sperrungen bewährten Ersatzkonzepte um, um die Auswirkungen auf die Bahnkunden so gering wie möglich zu halten.





Es werden Niederflur-Gelenkbusse und teilweise auch Schnellbusse in dichtem Takt eingesetzt. So wird es beispielsweise in Essen Hbf stündlich bis zu 22 Abfahrten geben.





Es kommt zu folgenden Änderungen im Zugverkehr: (Die Hinweise gelten, sofern nicht anders beschrieben, jeweils für beide Richtungen)





1. Fernverkehr





Alle Fernverkehrszüge werden entweder zwischen Duisburg und Dortmund über Gelsenkirchen oder alternativ direkt von Köln bzw. Düsseldorf über Wuppertal bis Dortmund umgeleitet. Die Halte Essen Hbf, Bochum Hbf und Mülheim/Ruhr Hbf entfallen. Ersatzhalt hierfür ist teilweise Gelsenkirchen.





Hierdurch kann es zu Fahrzeitverlängerungen und anderen Abfahrtszeiten kommen.





2. Regionalverkehr





Die Züge der Abellio Linie RE 1 (RRX) und der National Express Linie RE 6 (RRX) werden zwischen Dortmund Hbf und Duisburg Hbf umgeleitet und halten nicht in Bochum Hbf, Wattenscheid, Essen Hbf und Mülheim/Ruhr Hbf. Alternativ halten die Züge in Herne, Gelsenkirchen Hbf, Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf.





Die Linie RE 2 (DB Regio NRW) und die Abellio Linie RE 11 (RRX) fallen zwischen Essen Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Aufgrund von weiteren Arbeiten zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf fahren sämtliche Züge über die S-Bahnstrecke. Dadurch entfällt im gesamten Zeitraum für die Linie RE 11 der Halt Wattenscheid. Ersatzhalt ist Wattenscheid-Höntrop.





Die Linien RE 42 (DB Regio NRW) und RB 33 (DB Regio NRW) fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus.





Die Züge der RE 14 (NordWestBahn) fallen zwischen Essen-Steele und Bottrop Hbf und am 23.5. auf dem Streckenabschnitt zwischen Essen Hbf und Dorsten aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.





Die Züge der Linie RB 32 (Abellio) fallen jeweils von 6 bis 22 Uhr zwischen Dortmund Hbf und Duisburg Hbf aus.





Die Linie RE 49 (Abellio) fällt zwischen Essen-Steele und Wesel aus. Ein SEV ist eingerichtet, der zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf ohne Zwischenhalte verkehrt.





Auf den übrigen Abschnitten sind die Züge regulär unterwegs.





3. S-Bahnverkehr





Die Züge der S 1 (DB Regio NRW) fallen zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus.





Die Züge der S 3 (Abellio) fallen zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf aus.





Die Züge der Linien S 2 (Abellio) und S 6 (DB Regio NRW) verkehren weiterhin regulär. Letztere ermöglicht allen Reisenden Fahrten im 20-Minuten Takt zwischen Essen und Düsseldorf. Ab 24.05.2021, 20.15 Uhr, kommt es allerdings zu nächtlichen Teilausfällen zwischen Kettwig und Essen Hbf sowie tagsüber zu Haltausfällen in Essen-Stadtwald in Richtung Essen Hbf aufgrund von Bahnsteigarbeiten in Essen-Stadtwald.





Die S 9 (Abellio) fällt zwischen Essen Hbf und Essen-Dellwig Ost aus. Hier verkehrt der SEV im S-Bahn-Takt. In Tagesrandlagen verkehren einige Busse bis/ab Bottrop Hbf. Am 23.5. bis ca. 15 Uhr fahren die SEV-Busse darüber hinaus bis Haltern/Recklinghausen, dann verkehren keine Züge nördlich von Essen Hbf auf der S 9.





In der Nacht vom 21.05.2021, 23 Uhr, bis 22.05.2021, 5 Uhr, wird zudem eine neue Software aufgespielt. Hierdurch kommt es zu zusätzlichen umfangreichen Fahrplanänderungen im gesamten Bereich des ESTW Duisburg und betrifft während dieser Zeit dann auch zusätzlich die Linien RB 31, RE 19, RE 5, RE 44 und RE 3.