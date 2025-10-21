Navigation

Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026

Veröffentlicht: Dienstag, 21.10.2025 12:39

Die Welt wartet auf ein neues US-amerikanisch-russisches Gipfeltreffen in Budapest für ein Kriegsende in der Ukraine. Unterdessen verlängert das Parlament in Kiew das Kriegsrecht bis ins Jahr 2026.

Ukraine-Krieg
© Press Service Of The President O/Press Service Of The President Of Ukraine/dpa

Krieg in der Ukraine

Kiew (dpa) - Die Ukraine hat das geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung um 90 Tage bis Anfang Februar 2026 verlängert. Für die von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichten Gesetzesvorlagen stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit des Parlaments, meldete der Pressedienst der Obersten Rada in Kiew. Beide Maßnahmen wären am 5. November ausgelaufen.

Nach dem russischen Überfall im Februar 2022 wurde in dem osteuropäischen Land für zunächst 30 Tage das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet und seitdem regelmäßig verlängert. Wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 22 und 60 Jahren können nur mit wenigen Ausnahmen das Land verlassen. Im August war das bis dahin geltende Ausreiseverbot für Männer zwischen 18 und 22 aufgehoben worden, was zu erhöhten Ausreisezahlen von jungen Männern unter anderem nach Deutschland führte.

© dpa-infocom, dpa:251021-930-187960/1

Weitere Meldungen

Polens Geheimdienst fasst acht mutmaßliche Saboteure

Politik Acht Verdächtige sollen Militär und Infrastruktur in Polen für Sabotage ausspioniert und Sprengstoffsendungen vorbereitet haben. Auch Rumänien ist betroffen.

Ukraine-Krieg - Polen

Europäer: Frontlinie muss Basis für Ukraine-Gespräche sein

Politik US-Präsident Donald Trump machte in Sachen Ukraine zuletzt mit einem Zickzack-Kurs auf sich aufmerksam. Die europäischen Verbündeten Kiews machen nun ihre Position klar.

Macron, Merz, Starmer

Trump pocht auf Einhaltung der Gaza-Waffenruhe

Politik Erneut gibt es in Gaza blutige Zwischenfälle. Der US-Präsident warnt die Hamas - gibt ihr aber eine Chance, die Waffenruhe-Vereinbarung einzuhalten.

Nahostkonflikt - Grenze zwischen Israel und Gaza
skyline