Ukraine: Mülheim erwartet kaum Flüchtlinge

Offiziell fehle auch noch vom Land eine Stellungnahme, wie Geflüchtete verteilt werden. Grundsätzlich gilt für Mülheim, dass keiner, der kommt obdachlos werden soll, heißt es. Die Stadt weiß nach eigenen Angaben zurzeit von drei Menschen, die in naher Zukunft nach Mülheim kommen möchten. Sie könnten in den Flüchtlingswohnungen am Klöttschen unterkommen. Sollten mehr kommen, wären noch drei ehemalige Flüchtlingsunterkünfte auf dem alten Kirmesgelände für ca. 300 Menschen da. Noch sieht die Stadt auch keine Notwendigkeit für Sachspenden. Wer präventiv helfen will, sollte das durch eine Geldspende bei den bekannten Hilfsorganisationen wie DRK, ASB oder Caritas tun.