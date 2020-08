Uhlenhorstweg nach Unfall gesperrt

Autofahrer mussten gestern am späten Nachmittag in Mülheim Umwege fahren. Nach einem schweren Unfall war ab 17.10 Uhr der Uhlenhorstweg in Höhe des Friedhofs Speldorf für rund anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. Drei Autos waren ineinander gekracht, sagt die Feuerwehr.

© Feuerwehr Mülheim