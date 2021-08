Übersicht mit Nennung der Klassen

Eltern sollen so einen besseren Überblick bekommen, in welchen Einrichtungen ein Kind positiv getestet wurde. Derzeit (Stand 25.08.2021, 10 Uhr) sind drei Kitas, fünf Grundschulen, ein Berufskolleg, acht Gesamtschulklassen, fünf an Gymnasien, vier an Realschulen und eine in der Schule am Hexbachtal betroffen.





Die Übersicht gibt es hier: https://www1.muelheim-ruhr.de/corona-virus/uebersicht_aktive_quarantaenen_und_quarantaeneaufhebungen_in_gemeinschaftseinrichtungen/204553