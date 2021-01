Die Folge sind überall im Ruhrgebiet überfüllte Altkleidercontainer und zugemüllte Containerstandorte. Viele stellen die Säcke einfach neben die Container. Wenn die Kleidung aber durchnässt und verschmutzt ist, wird sie unbrauchbar. Außerdem seien die Altkleider-Lager übervoll, sagt das DRK. Ein weiteres Probelm sei, dass viele Menschen falsche Sachen in die Container schmeißen. Alte Handtücher, Spielsachen, kaputte Kleidung und Teppiche gehören nicht dort rein. "Abfälle können wir nicht gebrauchen", heißt es vom DRK. Und es appelliert an uns: Nur wenig, aber dafür gut erhaltene Kleidung verpackt in Tüten oder Kleidersäcken einzuwerfen.