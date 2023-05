U17 auf Zwischenstation in Duisburg

Die Reise begann bereits Ende April in Kiel. Das U-Boot wurde dort erst waffenunfähig gemacht und dann für den Transport auf eine schwimmende Plattform gehievt. Die Ankunft in Duisburg ist für 17.30 Uhr geplant. Von dort aus soll es einen Tag später weiter gehen. Endstation wird in einigen Wochen in Sinsheim sein. Dort wird U17 Teil einer Freiluftausstellung. Das U-Boot 1972 getauft und im Jahr 2010 außer Dienst gestellt. Es ist 50 Meter lang und 500 Tonnen schwer. Hier geht es zum Live-Tracking.