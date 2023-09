Turock-Fest zieht um und erfindet sich neu

Damit geht auch der Umsonst-und-draußen-Charakter verloren. Die WAZ schreibt, dass das Festival in der bekannten Art und Weise nicht mehr durchgeführt werden kann, weil die Kosten aus dem Ruder laufen. Nach groben Schätzungen stünde unterm Strich ein Verlust von mindestens 100.000 Euro. Das Turock-Festival findet seit fast 20 Jahren in Essen statt, zunächst im Rahmen von "Essen Original", später als Einzelevent. Bei freiem Eintritt kamen zuletzt rund 30.000 Besucher. Bei der Premiere in Bochum sollen es nur 10.000 Besucher sein. Der Eintrittspreis liegt bei rund 40 Euro für die Tageskarte.