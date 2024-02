Tuner-Treffen nach massivem Polizeieinsatz beendet

Die Polizei hat in Essen ein großes Treffen der Tuner- und Poserszene aufgelöst. Am Samstagabend (17.2.) hatten sich am Rande der Innenstadt nach Polizeiangaben rund 1.000 Leute und hunderte Autos versammelt.

© Fabian Strauch / FUNKE FotoServices (Symbolfoto)