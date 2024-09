Tuner-Treffen in Dümpten: Massiver Anstieg seit Juni

Das Bild vor Ort in Dümpten ist mittlerweile bunt gemischt mit Teilnehmern auch der Raser- und Poserszene, sagt die Polizei auf unsere Nachfrage. Hörer hatten sich zuvor an Radio Mülheim gewandt und von massiven Störungen vor allem an den Wochenende berichtet. Im Jahr 2021 gab es auf dem Parkplatz 15 Treffen, die der Polizei gemeldet wurden, 2022 nur noch fünf und im letzten Jahr nur noch eines. Seit Juni dieses Jahres gibt es dagegen reihenweise Beschwerden. Die Polizei auf Nachfrage Einsätze an elf Tagen im Bereich Heifeskamp und der näheren Umgebung. Die Teilnehmer hätten sich zuletzt sehr spontan getroffen und seien aus verschiedenen Ruhrgebietsstädten zu uns gekommen. Die Polizei kann laut eigenen Angaben nur dann einschreiten, wenn tatsächlich Verstöße beweissicher gemeldet oder selbst beobachtet werden. Dann könnten Treffen in letzter Konsequenz auch aufgelöst werden. Zudem setzen wir auch auf direkte Ansprache und Kontrollen an den bekannten Szene-Treffpunkten, heißt es.