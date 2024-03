TÜV gibt Tipps rundum Schlaglochschäden

Auf vielen Straßen in Mülheim sorgen besonders viele Schlaglöcher für Probleme. Der TÜV NORD in Mülheim hat Tipps veröffentlicht, die Autofahrer im Schadensfall helfen sollen. Wenn wir ein Schlagloch übersehen, kann am Auto viel kaputt gehen - unter anderem an der Lenkung, an Stoßdämpfern und am Unterboden, sagt der TÜV NORD. Wer nicht auf dem Schaden sitzen bleiben will, muss einige Dinge beachten, sagt ein Sprecher.

© Radio Emscher Lippe