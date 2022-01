Neue KI soll Schlaglöcher aufspüren

In einem ersten Schritt wird der Zustand aller Straßen durch ein Messfahrzeug erfasst. Straße und Wege bekommen so einen digitalen Zwilling. In einem zweiten Schritt kommt ein neues Programm zum Einsatz. Das soll selbst auftretende Schäden in der Straße finden, bevor sie an der Oberfläche sichtbar werden. Die Stadt möchte so in Zukunft besser planen können, welche Straßen wann erneuert werden müssen. Das Projekt wird mit 2,5 Millionen Euro vom Bund gefördert, soll drei Jahre laufen und wird auch von Experten vom Landesbetrieb Straßen.NRW begleitet.