Tütenweise Müll im Naturschutzgebiet

Das Betreten außerhalb der Wege, das Sonnenbaden, Grillen oder Planschen im Wasser ist dort verboten, sagt die Stadt. Einen kleinen Mülleimer gibt es nur oben an der Straße im Bereich der Bushaltestelle "Mülheim Stadion". Rundherum stand am Wochenende tütenweise Müll von den Besuchern, die ihn vom Ruhrufer wieder mitgenommen hatten. Darum kümmern wir uns natürlich, heißt es von der Stadt. Mehr Abfallbehälter will sie vor Ort aber nicht aufstellen. Schließlich ist das Betreten des Naturschutzgebietes verboten, heißt es als Begründung. Wer dort erwischt wird, muss mindestens mit einem Platzverweis rechnen. Wer Müll liegen lässt oder grillt, zahlt ein Bußgeld.