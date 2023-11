Tschernobyl-Verein sammelt letzte Schuhkartons - MIT UPDATE

Gesammelt wird in Mülheim im Trödel-Laden am Kohlenkamp. Größere Mengen können nur morgen direkt im Lager am Priesters Hof angenommen werden, heißt es. Wer unterstützen möchte, kann fertige Päckchen abliefern, z.B. mit Lebensmitteln und Süßigkeiten, Schreibwaren oder Pflegeprodukten. Päckchen können für Kinder und Jugendliche sowie Senioren abgegeben werden. Der Verein wünscht sich, dass sie in Weihnachtspapier verpackt sind. Auch Sach- und Geldspenden werden angenommen, um selbst Päckchen zu packen. Nach Ende der Sammlung wird alles auf einen Transporter verpackt, der sich dann auf den Weg in die Ukraine machen soll. Der Verein unterstützt seit über 30 Jahren vor allem Kinder in der Ukraine. Trotz schwierigster Rahmenbedingungen sei es auch im letzten Jahr gemeinsam mit der Stadt Mülheim gelungen, einen Transport auf den Weg zu schicken. Hier gibt es alle Details und weitere Infos.