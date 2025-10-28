Navigation

Trump untermauert Berufung gegen Schweigegeld-Verurteilung

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 17:21

Im Weißen Haus sitzt mit Donald Trump erstmals ein verurteilter Straftäter - aber der US-Präsident wehrt sich gegen den Schuldspruch. Jetzt hat sein Anwaltsteam die Berufung ausformuliert.

Strafprozess gegen Trump
© Steven Hirsch/Pool New York Post/AP/dpa

US-Justiz

New York (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat seinen Einspruch gegen seinen Schuldspruch wegen der Verschleierung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin untermauert. Das Urteil sei «verhängnisvoll beschädigt» gewesen - unter anderem aufgrund von Fehlern des Richters und Beweismitteln, die in dem Prozess nicht hätten verwendet werden dürfen, hieß es in einem fast hundert Seiten langen Schreiben, das die Anwälte des 79-Jährigen bei Gericht einreichten und das der Deutschen Presse Agentur vorliegt.

Es war das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein ehemaliger Präsident wegen einer Straftat verurteilt wurde - und mit Trump nun ein verurteilter Straftäter im Weißen Haus sitzt. In dem Prozess ging es um die illegale Verschleierung von 130.000 US-Dollar Schweigegeld, die Trump an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen ließ - nach Überzeugung des Gerichts mit dem Ziel, sich Vorteile im Wahlkampf 2016 zu verschaffen. Geschworene in New York befanden Trump Ende Mai 2024 in 34 Anklagepunkten für schuldig.

Richter Juan Merchan hatte das Urteil kurz vor der erneuten Amtseinführung von Trump als US-Präsidenten aufrechterhalten - verhängte wegen der besonderen Umstände kurz vor Amtsantritt aber keine Strafe. Trump hatte umgehend angekündigt, gegen den Schuldspruch mit allen Mitteln vorgehen zu wollen.

© dpa-infocom, dpa:251028-930-219825/1

Weitere Meldungen

Möglicher Drahtzieher von sadistischem Netzwerk vor Gericht

Panorama Die Videos schocken sogar Ermittler: Jugendliche werden zu Missbrauch und Gewalt gezwungen - möglicherweise bis zu Mord und Suizid. Gibt es Parallelen zum Fall von «White Tiger»?

Kriminalität im Internet

Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

Politik Seit dem Sommer sitzt ein Ukrainer in Italien in U-Haft. Jetzt hat ein Gericht zum zweiten Mal seine Überstellung nach Deutschland genehmigt.

Gasempfangsstation am Standort Lubmin

Nach Ahrtalflut keine neuen Ermittlungen gegen Ex-Landrat

Politik Hätten die Behörden bei der Ahrtalflut im Sommer 2021 mehr tun können? Mehrere Hinterbliebene sahen einen Ex-Landrat in der Schuld.

Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal
skyline