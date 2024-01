Trotz Streik: In Mülheim fahren einige Züge

Trotzdem werden einige Züge rollen. So wird die Bahn im Rahmen ihres Notfahrplans den RE42 auf die Strecke schicken. Er verbindet Mönchengladbach und Münster und ist eine der wichtigsten Linien, die über den Mülheimer Hauptbahnhof führen. Auch die RRX-Züge sind von dem Streikaufruf erst einmal nicht betroffen. Mit dem RE1 oder RE6 kommen Mülheimer Fahrgäste so zumindest theoretisch z.B. nach Köln oder zum Düsseldorfer Flughafen. Betreiber National Express sagt aber, dass es zu großen Verspätungen oder Ausfällen kommen kann, wenn sich auch Personal aus den Stellwerken an dem GDL-Streik beteiligen sollte. Im Fernverkehr werden voraussichtlich gar keine Züge in Mülheim halten. Hier und hier gibt es alle Infos zum Notfahrplan in Echtzeit. Der GDL-Streik soll bis zum 29. Januar, 18 Uhr dauern.