Trotz Corona: Pläne für Weihnachtsmärkte

Obwohl das Land die Corona-Schutzverordnung für Veranstaltungen am Montag noch erweitert hat, geht die MST davon aus, dass die erarbeiteten Konzepte allen gültigen Auflagen standhalten werden. Für die Broicher Schloßweihnacht an den Adventswochenenden gibt es ein umfangreiches Hygienekonzept und es könnte sein, dass die Zahl der Besucher noch begrenzt wird. Der Weihnachtsteff in der Innenstadt wird wohl auch leicht verändert, so die MST. Zum Beispiel werden die Abstände zwischen den Buden auf der Schloßstraße erweitert. Die Schiffsweihnacht dagegen muss leider in diesem Jahr ausfallen. Das Risiko einer Infektion sei auf den engen Schiffen zu hoch, so das Stadtmarketing.