Tragisches Unglück im östlichen Ruhrgebiet

Er hatte laut Bundespolizei möglicherweise zuvor nach einem anderen Zug Ausschau gehalten und war von dem ICE überrascht worden. Ob es zuvor eine warnende Durchsage am Bahnhof in Kamen gab, wird derzeit geprüft. Auch bei uns in Mülheim kommt es immer wieder vor, dass Züge ohne Warnung mit hoher Geschwindigkeit durch den Hauptbahnhof fahren. Über aktuelle Zwischenfälle ist hier allerdings nichts bekannt. Warum an den Bahnsteigen nicht immer vor den durchfahrenden Zügen gewarnt wird, ist unklar. Ein Anfrage dazu bei der Bahn ist bislang unbeantwortet geblieben.