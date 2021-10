Traditionsveranstaltung startet

Am Sonntag starten in Essen die Lichtwochen. Sie laufen in großen Teilen der Innenstadt. Zum Auftakt am Sonntag werden die Geschäfte um 13 Uhr öffnen. Auf dem Willy-Brandt-Platz gibt es ein buntes Programm.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services