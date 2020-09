Traditionsveranstaltung fällt zum zweiten Mal in Folge aus

"Die Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus sowie der Schutz der Bevölkerung stehen weiterhin an oberster Stelle. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Verantwortung gegenüber den Zuschauer*innen, den internationalen Gästen und Mitwirkenden sowie den Mitarbeiter*innen vor und hinter den Kulissen, haben sich Mülheimer SportService und Mülheimer Sportbund als Veranstalter zusammen mit der medl GmbH als Hauptsponsor und Namensgeber schweren Herzens dazu entschlossen, die „medl-Nacht der Sieger“ auch in 2021 nicht durchzuführen." Eine verlässliche Planung sei derzeit nicht möglich. Schon in diesem Frühling musste die medl-Nacht der Sieger wegen Corona kurzfristig abgesagt werden. Bis auf wenige Ausnahmen sei die Erstattung der Tickets abgeschlossen.