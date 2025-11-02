Navigation

Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Veröffentlicht: Sonntag, 02.11.2025 20:34

Immer wieder greift das russische Militär die Städte der Ukraine mit Drohnen und Artillerie an. Die Attacken treffen meist Zivilisten.

Ukraine-Krieg - Cherson
© Bernat Armangue/AP/dpa

Krieg in der Ukraine

Kiew (dpa) - Bei russischen Angriffen gegen ukrainische Städte sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. In Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk starb während eines russischen Drohnenangriffs ein 55-Jähriger, wie Militärverwalter Wladislaw Hajwanenko auf Telegram mitteilte. Drei weitere Zivilisten, unter ihnen ein achtjähriges Mädchen, wurden bei der Attacke verletzt. Mehrere Häuser seien bei diesem Angriff beschädigt oder in Brand gesetzt worden.

In der südukrainischen Region Cherson wurde eine Frau bei einem russischen Artillerieangriff getötet. Zudem sei eine 82-Jährige schwer verletzt worden, berichtete Militärverwalter Olexander Prokudin auf Telegram. Im Tagesverlauf seien in der Region sieben weitere Zivilisten durch russischen Beschuss verletzt worden, fügte die Agentur Unian hinzu.

