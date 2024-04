TKKG live - Wir präsentieren die "Profis in spe"

Die "Profis in spe" kommen in Originalbesetzung auf große Deutschlandtour! Anfang 2025 stehen die vier unverwechselbaren Stimmen von Tim, Karl, Klößchen und Gaby in einem Live-Hörspiekl auf den Bühnen des Landes. Die Originalbesetzung Sascha Draeger, Tobias Diakow, Manou Lubowski und Rhea Harder- Vennewald sprechen nicht nur den neuen Fall, sondern lassen auch nach der Show die Herzen der Fans höherschlagen und nehmen sich Zeit für Autogramme und Fotos.

Wir präsentieren folgende Termine

24.01.2025 - Bochum, Christuskirche

Tickets gibt es hier

25.01.2025 - Münster, Skaters Palace

Tickets gibt es hier

26.01.2025 - Köln, Carlswerk Victoria

Tickets gibt es hier